Dertien gouden koppels gevierd op stadhuis 26 juni 2018

Het stadsbestuur van Deinze zette dertien gouden koppels in de bloemetjes. De paartjes die hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden zijn Etienne Coppens en Godelieve Rogge, Emannuel De Dapper en Brigitte Janssens, Gabriël Vanhauwaert en Marie Van den Sijpe, Carlos Bothuyne en Hilda Van Laere, Daniël Loontjes en Greta Waerniers, Arseen Claeys en Marie Labaere, Leon Francoys en Odette Dhase, Noël Last en Nadine Verstraeten, Roger Vander Cleven en Sonia Van de Sompele, Antoine Tanghe en Nora Tack, André Van Laeken en Francine Vervaeck, José Moens en Agnes Boone en Johny Boone en Rita Nachtergaele. Zij kregen een diploma van het college van burgemeester en schepenen en achteraf werden ze getrakteerd op een drankje in het Spiegelei, de cafetaria in het stadhuis.





(ASD)