Derde Winterbär in zaal Souplex Anthony Statius

24 december 2018

12u59 0 Deinze Daan Boydens opent op woensdag 26 december de derde editie van Winterbär in zaal Souplex. De laatste week van 2018 en de eerste week van 2019 kan je er terecht voor hapjes en drankjes en voor de kinderen is er voor de eerste keer een gezellige bioscoop.

Wie nog een beetje wil nagenieten van Kerstmis is op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 december vanaf 17 uur welkom in zaal Souplex. Daan Boydens organiseert er voor de derde keer Winterbär.

“Nieuw dit jaar is dat het evenement wordt gespreid over de twee weken van de kerstvakantie”, zegt Daan. “Dus op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari is onze Winterbär nog eens open. Dit jaar worden er speciale crocque monsieurs geserveerd, naast heel wat aangepaste drankjes. Voor het eerst is er ook een kinderbioscoop in zaal Poussette met iedere avond twee leuke kinderfilms, telkens om 19 en om 21 uur. Voor de kindjes blijft de speeltuin boven Souplex uitzonderlijk open tot 22 uur. Souplex wordt dé ideale plek om gezellig samen te komen en te toosten op het nieuwe jaar onder vrienden, familie of collega’s.”

“Tenslotte wil ik nog meedelen dat deze Winterbär het eerste evenement zonder mijn zus Sarah", zegt Daan. “Na tien mooie jaren Kids Adventure en vijf jaar zaal Souplex gaat zij een nieuwe uitdaging aan. Sarah zal wel aanwezig zijn op de Winterbär, maar deze keer aan de andere kant van de bar.”, besluit Daan.