Derde Christmas Nightrun door Astene Anthony Statius

19 december 2018

08u18 0 Deinze Het recreatieve duursportteam van Deinze en de Leiestreek Blue Globe Sports Endurance Team (BGSET) organiseert op vrijdag 21 december voor de derde keer de BGSET Christmas Nightrun in en rond Astenedreef. Zowel de recreatieve als de competitieve lopers zijn welkom.

“De BGSET Christmas Nightrun is een belevingsrun die start aan het kerstdorp aan de kantine van het voetbalplein in Astene”, zegt organisator Koen De Volder. Rond de vuurkorven kan je in kerstsfeer genieten van een hapje en een drankje. De run telt afstanden van 5, 10 of 15 kilometer. Een ronde is exact 5 kilometer en er wordt in tegenwijzerzin gelopen. Deelnemen kost 8, 10 of 12 euro, afhankelijk van de gekozen afstand. Er is een goodiebag voorzien voor elke deelnemer. Daginschrijvingen kunnen ook tot een half uur voor de start. Ongeacht de afstand betaal je dan 15 euro. Door deel te nemen steun je ook het Agentschap van Natuur en Bos, want per inschrijving schenken we 1 euro. Uiteraard steun je door deelname ook het Blue Globe Sports Endurance Team.”

Inschrijven voor de BGSET Christmas Nightrun kan via de volgende link: https://www.blueglobesports.be/page/bgset-christmas-night-run

De Christmas Nightrun start om 20 uur in de Parsijsestraat in Astene.