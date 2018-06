Den Opkikker krijgt 5.000 euro subsidie 28 juni 2018

Jeugdzorgboerderij Den Opkikker krijgt een Vlaamse subsidie van 5.000 euro. Dat is een initiatief van Fauve Todarello voor jongeren vanaf 17 jaar die uit de jeugdzorg komen en zich verloren voelen. Met de ondersteuning van vrijwilligers en peters of meters worden ze in een overgangsfase begeleid om zelfstandig te wonen en te leven, en om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen. Ze kunnen er terecht voor een zinvolle dagbesteding door bijvoorbeeld in de tuin te werken of met dieren bezig te zijn.





"Buurten op den Buiten geeft kleinschalige lokale initiatieven voor de sociale cohesie een financieel duwtje in de rug", zegt minister Schavliege. "Iedereen kan een project indienen, van een net gevormd buurtcomité over een honderd jaar oude vereniging, tot instellingen of overheden, op voorwaarde dat zoveel mogelijk buurtbewoners worden betrokken."





Meer info over Den Opkikker via vzwdenopkikker@outlook.com of http://vzwdenopkikker.wixsite.com/denopkikker. (ASD)