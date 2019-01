Delhaize-dieven aangehouden en gelinkt aan andere diefstallen Jeffrey Dujardin

18 januari 2019

17u37 0 Deinze De twee mannen die woensdagnamiddag zijn opgepakt in de AD Delhaize in Deinze zijn aangehouden en voor de onderzoeksrechter verschenen, dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De mannen werden door het personeel van de winkel in Deinze herkend na een eerdere diefstal in een AD Delhaize-filiaal in Lochristi.

De verdachten, twee mannen van 26 en 49 jaar uit Frankrijk werden vandaag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens diefstal, poging diefstal en het deel uitmaken van een criminele organisatie. De onderzoeksrechter heeft beide verdachten aangehouden.

De twee mannen probeerden woensdag in Deinze meerdere flessen wodka te stelen uit de winkel, maar toen ze opmerkten dat ze in de gaten werden gehouden, kwamen ze op hun stappen terug. Ze werden tegengehouden door het winkelpersoneel.

Eén verdachte probeerde te vluchten, maar kon op de openbare weg worden tegengehouden door het winkelpersoneel. Op dat moment kwamen de interventieploegen van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem ter plaatse. De twee verdachten werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Het parket bevestigde hun arrestatie. Uit verder onderzoek bleek dat de verdachten in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten in Lier en mogelijk ook in andere filialen van Delhaize elders in het land.