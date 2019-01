Deinzenaren promoten India vanuit luchtballon Anthony Statius

15u51 0 Deinze Ballonvaarders Luc De Wulf, Sabine Mathijs en hun zoon Stijn mogen vanuit de lucht promotie maken voor Araku, een vergeten vallei in India. “Met het ballonvaren kunnen we hier het toerisme een boost geven”, klinkt het.

Veel kans dat u het gezin van ballonvaarder Luc De Wulf uit Wontergem al aan het werk hebt gezien. Met de Webaluchtballon hebben zij immers een van de meest herkenbare luchtballonnen van het land en het gigantische hoofd van Arsène, de blauwharige mascotte van de Deinse meubelzaak, zweeft vaak boven deze contreien. Maar vorige week mochten Luc, zijn vrouw Sabine en hun zoon Stijn - weliswaar met een andere luchtballon - eens boven een andere streek vliegen, namelijk de Araku Valley in India.

“Araku Valley is een ongerepte, vergeten parel in de staat Andhra Pradesh, in het Zuid-Oosten van India”, zegt Sabine. “Vorig jaar werden we een eerste keer uitgenodigd om te kijken of we samen met enkele ballonvaarders de streek kunnen promoten bij toeristen. Dit is aardig gelukt want een jaar later was Araku 2019 een topevenement met ballonvaarders uit vijftien verschillende landen van over de hele wereld.”