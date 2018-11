Deinzenaren betogen voor beter klimaatbeleid Anthony Statius

27 november 2018

08u31 0 Deinze Milieufront Omer Wattez roept zoveel mogelijk Deinzenaren op om op zondag 2 december deel te nemen aan de klimaatbetoging in Brussel.

“Zondag claimen wij in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid”, zegt Wim Bracke van Omer Wattez. “Ook inwoners van onze stad moeten hierbij talrijk aanwezig zijn. Deinze heeft er ook alle belang bij dat de opwarming tot een minimum wordt beperkt. Zoniet dreigen wij immers niet meer het centrum aan de Leie maar het centrum aan de zee te worden. Onze stad is immers laag gelegen; bij een hogere waterstand van de zee zullen wij dit ervaren aan de boorden van de Leie en dreigen wij heel natte voeten te krijgen. De voorbije jaren brak het klimaat ook in onze streken al tal van records met hete en droge zomers, afgewisseld met natte en zachte winters. Gezien onze nationale en internationale overheden blijven talmen, moeten wij op straat om onze ongerustheid en onvrede te tonen. Indien wij nu geen maatregelen nemen, zal het ons op termijn nog veel meer kosten.”

“Jong en oud, verenigingen, gezinnen en individuen, iedereen is welkom bij onze groep van Deinze. We spreken af met toeters en bellen aan het station van Deinze om 10.40 uur. De trein vertrekt om 10.53 uur. De betoging start om 13 uur aan het station Brussel-Noord”, aldus Bracke.