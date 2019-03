Deinzenaar (41) vrijgesproken voor brandstichting in beroep Jeffrey Dujardin

05 maart 2019

12u37 0 Deinze Een 41-jarige man uit Deinze is in het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor brandstichting. In de nacht van 7 op 8 juli 2017 werd de politie opgeroepen voor een brand in café het Perron op het Statieplein in Deinze. De man bleef de feiten ontkennen en werd in eerste aanleg ook vrijgesproken.

De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte kreeg de oproep binnen in juli 2017. De eerste verdieping van café het Perron in Deinze stond in brand. Een anonieme getuige zag hoe de man over een muurtje geklommen was aan het café. Enige tijd later rook de getuige een brandgeur. Toen de politie de verdachte kon vinden, had hij duidelijk een glaasje te veel op. Op het moment van de feiten had hij maar liefst 2,42 promille in zijn bloed, wat neerkomt op 11 pintjes voor een volwassen man.

Bij een huiszoeking trof de politie white spirit en lampenolie bij hem thuis, maar hij verklaarde zich niet te herinneren dat hij brand gesticht had. Wel bekende hij dat hij binnen geweest was. Zijn advocaat bleef geloven in zijn onschuld. “Hij had geen reden om brand te stichten. Er zijn ook geen sporen van brandversnellers op zijn kleren gevonden.” De procureur-generaal was ervan overtuigd dat het man het gedaan heeft, en liet het hof beslissen over zijn straf. Het hof sprak de man vrij.