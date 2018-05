Deinze Yacht Club viert veertigjarig bestaan 25 mei 2018

02u27 0

De Deinze Yacht Club bestaat veertig jaar. Dit werd gevierd in dienstencentrum Leiespiegel.





"De jachthaven aan De Brielmeersen kwam er met steun van toenmalig burgemeester Boerjan en in 1979 werd officieel de vzw Deinze Yachtclub opgericht met 27 stichtende leden", vertelt voorzitter Hendrik Van Lande-ghem.





"De club ontwikkelde een eigen aanpak, die tot op vandaag nog steeds het DNA uitmaakt van de club. Het eerste clubhuis was gevestigd in het Brielpaviljoen en in 2001 bouwden de leden een nieuw clubhuis met onder andere een kantoor voor de havenmeester, een slipway en 64 aanmeerplaatsen langs de Leie. Het ledenaantal schommelt rond de 100 personen en onze club is een belangrijke schakel in de toeristische uitstraling van de Leie in Deinze."





(ASD)