Deinze Winkelstad verwelkomt nieuwe handelszaken Anthony Statius

20 maart 2019

16u45 0 Deinze De vzw Deinze Winkelstad heeft deze week opnieuw acht handelaars voorgesteld die onlangs een zaak begonnen of binnenkort een nieuwe handelszaak starten in de stad. De nieuwe namen zijn Wood & Stone, Femkes Koffie Magie, Embody Ink, Mōnthur, Braavo, Kroniek, Frames and Faces en Femkes Koffie Magie.

“We blijven maar handelaars aantrekken die een nieuwe zaak starten of die hun zaak uitbreiden, verhuizen of vernieuwen", zegt centrummanager Chris Verghote. “Na twee jaar vzw Deinze Winkelstad staat de teller ondertussen op 58 en we zijn nog bezig met een veertigtal lopende dossiers.”

In deze krant kon u al lezen over Angelique Deserranno en haar Braavo Trendstore & Tealounge in de Tolpoortstraat, het E-Fit center van Evy Gruyaert in Driespoort Shopping, de brillenwinkel Frames and Faces in de Gentstraat en restaurant Kroniek, de nieuwe zaak van Karsten Peck en Anne Huyghelier van praatcafé De Saga.

Daarnaast zijn er nog twee nieuwkomers. In mei openen Clio Heyerick en Wouter De Gersem Wood & Stone (www.woodandstone.be) op de Markt, in het vroegere pand van De Speelvogel. In deze conceptwinkel vind je alles om de tuin om te bouwen tot een sfeervol geheel. Naast tuinconstructies, carports en fietsenbergingen vind je er ook speeltoestellen voor kinderen zoals een schommel of een evenwichtsbalk. De twee nieuwkomer is Bernard Belaen, die op 30 maart brillenwinkel Mōnthur (www.monthur.be) opent in de Tolpoortstraat (de vroegere Stationsstraat).

Verder is er Embody Ink (https://embodyink.com/), de tattoo art gallery van Evelyne Caluwé die onlangs verhuisde naar de Kortrijkstraat 29 en tenslotte is er Hokus Pokus Toverbol (www.hokus-pokus-toverbol.be), de snoep- en geschenkenwinkel in de Gentstraat die uitbreidt met de koffiebar Femkes Koffie Magie. Femke is de dochter van zaakvoerster Nathalie Peeters en zij zal vanaf 31 augustus op woensdag, vrijdag en zaterdag de espresso’s en lungo’s bereiden.