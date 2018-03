Deinze wil wielerstad blijven GESPREKKEN OM STARTPLAATS KOERSEN TE BEHOUDEN ANTHONY STATIUS

13 maart 2018

02u52 0 Deinze Maart is koersmaand in Deinze. De Markt is morgen startplaats van Danilith Nokere Koerse en op zondag 25 maart start Gent-Wevelgem voor de zestiende keer in Deinze. Ook in 2019 starten beide wedstrijden in Deinze, daarna is het koffiedik kijken.

De jaarlijkse wielergekte in Deinze is afgelopen weekend al volop gestart met de Nokere Koerse voor internationale junioren. Het vier dagen durende wielerfeest kent morgen haar hoogtepunt met de 73ste Danilith Nokere Koerse, die start op de Markt van Deinze.





Na het startschot om 12.30 uur zullen de wielrenners van de 23 deelnemende ploegen eerst een extra ronde rijden om dan tien minuten later aan het shoppingcentrum Driespoort op de Gaversesteenweg officieel aan de 199 kilometer te beginnen. Er is woensdagochtend geen wekelijkse markt en er geldt een tijdelijk aangepast verkeersreglement (zie kader).





Wie na Nokere Koerse nog niet genoeg koers gezien heeft, kan op zondag 25 maart terugkomen voor de tachtigste editie van Gent-Wevelgem. Die start al voor de zestiende keer in Deinze. Vanaf 9.30 uur voorziet Filip Piens muzikale omlijsting en stelt Michel Wuyts de renners voor op het podium op de Markt. Om 11.25 uur wordt dan het startschot gegeven. De stad Deinze biedt geïnteresseerden een speciaal ontbijtarrangement in de Brielpoort aan met inclusief toegang tot het rennersdorp. Om 11.45 uur is er een receptie met tapas in de Brielpoort. Reserveren kan tot en met 20 maart via de dienst toerisme op 09/380.46.02, via christine.vanhecke@deinze.be of in dienstencentrum Leiespiegel. De kostprijs bedraagt 50 euro per persoon. Ook tijdens de start van Gent-Wevelgem is er tijdelijke verkeershinder.





Nieuwe coalitie

De contracten van zowel Nokere Koerse als Gent-Wevelgem lopen nog tot en met 2019 en de stad Deinze zou ook daarna beide evenementen graag op haar grondgebied houden. "Volgend jaar starten beide wedstrijden sowieso nog in Deinze, maar daarna is het voorlopig koffiedik kijken", zegt sportschepen Norbert De Mey (Open Vld). "We zullen dit jaar al eens met beide organisaties rond de tafel zitten, maar we nemen nog geen beslissing omtrent een verlenging van het contract. We spelen het spel correct en we wachten de samenstelling van de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober af. Maar als het van ons afhangt, houden we de koers graag in Deinze."Info: nokerekoerse.be, deinze.be/ gent-wevelgem en gent-wevelgem.be