Deinze tweede keer op rij fietsstad 06 juni 2018

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft Deinze uitgeroepen tot 'Fietsstad 2018' in de categorie 'tussen 20.000 en 50.000 inwoners'. Het is voor de tweede keer op rij dat de stad de prijs in ontvangst mag nemen. Deinze won bovendien de publieksprijs. "De evolutie die Deinze doormaakte, is en blijft een groot voorbeeld voor Vlaanderen", luidt het verdict. Er wordt onder meer verwezen naar VeloDeinze, het fietscafé in het stadhuis en fietsdiensten als Blue Bike en het Mobipunt. Burgemeester Jan Vermeulen nam de prijzen in ontvangst. "Er is veel gerealiseerd, maar we hebben nog een eind te gaan. Er moeten nog veel fietspaden bijkomen, vooral langs gewestwegen." De prijs levert Deinze 50.000 euro subsidie op voor fietsvoorzieningen. (WVK)





