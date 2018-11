Deinze steekt kerstverlichting al aan Anthony Statius

16 november 2018

09u40 0 Deinze De stad Deinze heeft op donderdag 15 november de kerstverlichting aangestoken. Overal in de centrumstraten hangen sfeerlichtjes in de bomen en zowel aan dienstencentrum Leiespiegel als aan de Oostkouter in Petegem staan lichtpanelen die de bezoekers welkom heten in Deinze.

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen pas op zaterdag 24 november naar Deinze, maar de sombere novemberdagen worden in Deinze al opgevrolijkt met kerstlichtjes. Voor de volle kerstsfeer is het nog wachten tot woensdag 12 december. Dan wordt het Sint-Poppoplein voor de vijfde keer ingepalmd door Winterpret aan de Leie, het winterdorp met ijspiste, kermis en randanimatie. Het dorp blijft staan tot 2 januari. Ook al iets om in de agenda te zetten: op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 wordt de Markt van Deinze voor de achtentwintigste keer omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt.