Deinze krijgt op vrijdag 15 maart koninklijk bezoek: Koningin Mathilde komt naar DVC Heilig Hart ter ere van Dag van de Zorg Anthony Statius

04 maart 2019

12u27 0

Koningin Mathilde komt op vrijdag 15 maart naar Deinze. Hare Majesteit zal er deelnemen aan de Week van de Zorg in het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne. “Een grote eer, de koningin zal in gesprek gaan met enkele zorgvragers en ze zal deelnemen aan enkele activiteiten, waaronder een fietstocht in onze nieuwe Leietuin”, zegt Leen De Vos van DVC Heilig Hart.

Het is niet de eerste keer dat Mathilde d’Udekem d’Acoz een bezoekje brengt aan het DVC Heilig Hart, het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking in Deinze. In 2005 bezocht ze het DVC en de school Ter Leie nog in de hoedanigheid van prinses, maar op vrijdag 15 maart krijgen de zorgvragers en het personeel een koningin over de vloer.

“Koningin Mathilde neemt deel aan de Week van de Zorg, een initiatief van Dag van de Zorg, dat dit jaar in het teken staat van het brein”, zegt Leen De Vos. “Dit jaarlijks evenement heeft als doel om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de noden van en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Ieder jaar bezoekt de koningin een andere instelling en we zijn zeer blij dat ze dit jaar voor het DVC Heilig Hart heeft gekozen. Dit is een grote eer voor ons en de zorgvragers en onze meer dan zeshonderd medewerkers en vrijwilligers kijken er naar uit.”

“Het thema draait dit jaar rond het fitte brein en het brein in reset, de niet-aangeboren hersenletsels of NAH’s” vervolgt Leen. “De koningin wordt om 10 uur verwelkomd met een bloemetje en daarna gaat ze met drie zorgvragers in gesprek, waaronder een persoon met een niet-aangeboren hersenletsel. Daarna is er een activiteit voorzien. Bij goed weer zal koningin Mathilde een tochtje met een van onze aangepaste fietsen maken in onze nieuwe Leietuin. Indien de weersomstandigheden slecht zijn, zal ze deelnemen aan een sessie meditatief dansen. Daarna volgt een bezoek aan twee leefgroepen, namelijk onze allerkleinsten en de leefgroep Akiz, waar zorgvragers met een niet-aangeboren hersenletsel verblijven. Afsluiten doen we met onze muziekgroep.”

Voor alle duidelijkheid: tijdens het bezoek worden geen buitenstaanders toegelaten. Er zullen ook extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. “Op zondag 17 maart zet het DVC wel de deuren open voor het grote publiek. Het wordt geen klassieke opendeurdag, maar een belevingsdag in het thema ‘Bijzondere Breinen’. Je kan er in het leven stappen van de zorgvragers met een verstandelijke beperking en zelf ervaren wat het met je doet. Iedereen is welkom tussen 10 tot 17 uur”, besluit De Vos.

Meer info via www.dagvandezorg.be en www.dvcheilighart.be.