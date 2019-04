Deinze krijgt er hotel bij… voor honden. Lieselot Dumoulin (28) opent op 1 mei Chien d’Or in de Hectorsdam Anthony Statius

11 april 2019

17u51 0 Deinze Wie deze zomer op reis gaat, moet geen tante of schoonmoeder meer inschakelen om de hond uit te laten. Vanaf 1 mei kunnen trouwe viervoeters op hotel in Chien d’Or in de Nevelse velden. “Er is plaats voor 28 hondjes en daarnaast is er nog een luxeverblijf voor puppy’s”, zegt uitbaatster Lieselot Dumoulin (28).

Zeggen dat Lieselot Dumoulin gek is op hondjes, is een understatement. Op haar dertiende ging ze aan de slag in het dierenasiel Meetjesland in Waarschoot en tot nu toe heeft ze altijd met dieren gewerkt. Bij haar thuis in Izegem heeft de 28-jarige dierenverzorgster twee Mechelaars, een cavalier King Charles, zes Frans buldogs en een chihuahua rondlopen. Deze beestenboel verhuist ze vanaf 1 mei naar Hectorsdam 5 in Nevele – voorheen Braamdonk 16, voor wiens gps zich nog niet heeft aangepast aan de fusie met Deinze – en daar worden de stallen van een oude hoeve omgebouwd tot een hondenhotel.

Ook dagverblijf

“Hondenpension Chien d’Or is een vakantie- en opvangplaats voor honden van alle maten en gewichten”, zegt Lieselot. “Er zijn 28 binnen- en buitenverblijven en er zijn loopweides waar de honden alleen of met elkaar kunnen ravotten. De dieren kunnen hier voor onbepaalde duur verblijven, mijn hotel is het hele jaar door open, zeven dagen op zeven. Hier krijgen ze alle verzorging die nodig is. Ik geef hen eten, een wasbeurt indien gewenst en medicatie indien nodig. Ik maak ook iedere dag met elke ‘gast’ een wandeling. Chien d’Or is ook een dagverblijf. Mensen kunnen hun hondje hier vanaf 7 uur ’s morgens achterlaten en ’s avonds terug komen halen. Voor een overnachting betaal je 17 euro en voor de dagopvang betaal je een euro per uur met een minimum van 7 euro voor een verblijf. Voor de kleinste hondjes die niet vaak buiten gaan en graag genieten van rust en stilte hebben we acht verwarmde luxeverblijven. De hondjes worden dagelijks meerdere malen uitgelaten en kunnen op geregelde tijdstippen buitenspelen.”

Vlak bij E40

Lieselot heeft roots in Oost-Vlaanderen en koos bewust voor Nevele om haar hondenhotel op te richten. “Ons hotel ligt op slechts anderhalve kilometer van de afrit Nevele op de E40”, aldus Lieselot. “We zitten ook in een landelijke omgeving, waar we geen overlast kunnen veroorzaken voor de buren. De naam Chien d’Or? Die kwam in mij op toen ik met een Mechelse herder uit het asiel aan het wandelen was. Zijn vacht blonk zo mooi in het zonlicht, het leek wel van goud. Zo kwam ik op de Franse vertaling van ‘hond van goud’, chien d’or. De hond in kwestie, Shendor, is nog steeds mijn trouwe compagnon.”

Wie geïnteresseerd is, kan nu al een verblijf reserveren voor zijn of haar viervoeter. Meer info vind je op de website www.chiendor.be.