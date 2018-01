Deinze Industrie houdt bedrijventerreinen proper 23 januari 2018

02u45 1 Deinze Het ondernemersplatform Deinze Industrie trekt ten strijde tegen zwerfvuil in alle bedrijvenzones van de stad. Op tien plaatsen zullen medewerkers van Demival zes keer per jaar grote schoonmaak houden. "Aan vijf portalen komt ook een blikvanger, waar chauffeurs hun afval in kunnen werpen", zegt communicatieverantwoordelijke Yannic Demeyer.

Deinze Industrie is een overkoepelend platform van de bedrijventerreinen Rond de Watertoren, Prijkels, Deinze Noord en alles daarbuiten. Vorig jaar organiseerde men al enkele acties om de 400 bedrijven, verspreid over tien industriezones dichter bij elkaar te brengen. De nieuwste actie is er een om zwerfvuil tegen te gaan. Deze actie werd gisteren voorgesteld bij LDL Group in de Europalaan, waar sinds kort ook een blikvanger staat.





"Aan tien portalen zullen medewerkers van Demival dit jaar zes keer een opkuis van groen en zwerfafval doen", zegt Yannic Demeyer. "Hiermee wil Deinze Industrie het imago van de bedrijven en de bedrijvenzones opkrikken. Er ligt hier niet meer zwerfvuil dan elders in de stad, maar we willen preventief de buurt proper houden. Op vijf locaties zal er een blikvanger worden geplaatst: aan De Prijkels/Karrewegstraat, Deinze Noord/Clemence Dosschestraat en Filliersdreef, Rond de Watertoren/DeTonne en in de Europalaan. De blikvanger in de Prijkels komt er pas na de werken."





Vijf blikvangers

In 2015 liet de stad op vraag van de Gezinsbond nog twee blikvangers weghalen langs de N43 in Astene. Nu komen er vijf bij. "Een terechte opmerking, maar nu komt de vraag van Deinze Industrie om er wel te zetten", zegt schepen Norbert De Mey (Open Vld). "In Astene ging het om een drukke gewestweg en dit trok inderdaad meer vuilnis aan. In de bedrijventerreinen staan ze er specifiek op de plaatsen waar chauffeurs de zones uitrijden. De blikvangers zullen ook regelmatig leeggemaakt worden."





Voor meer informatie surf naar www.deinzeindustrie.be.





(ASD)