Deinze en Gent koplopers in fietsverhaal Anthony Statius

16 februari 2019

10u03 0 Deinze Deinze en Gent blijven de koplopers in het Oost-Vlaamse fietsverhaal. Dit blijkt uit de resultaten van de Vlaamse fietstelweek. Dit jaar passeerden ondertussen al 110.113 - geteld aan het station van Deinze op vrijdag 15 februari - fietsers langs de F7.

Uit de cijfers van de Vlaamse fietstelweek blijkt dat de provincie Oost-Vlaanderen een sterke groeier is inzake fietsbeleid. “De cijfers voor de fietssteden Gent en Deinze spectaculair zijn gestegen en vooral de fietssnelweg F7 (Gent-Deinze-Kortrijk) wordt op twee jaar tijd drie keer meer benut”, zegt voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen en burgemeester van Deinze Jan Vermeulen (CD&V). “Deze stijging is de grootste toename in Vlaanderen. Wat vooral opvalt is dat op plaatsen waar er wordt geïnvesteerd in goede fietsinfrastructuur er een grote toename is van fietsers. Daarom is het belangrijk om ook de komende legislatuur sterk te blijven investeren in fietsinfrastructuur. De fiets haalt de auto in als efficiëntste vervoermiddel in de stad, maar ook de weg naar de stad wordt meer benut door fietspendelaars. Vooral tijdens de spitsuren scoort Oost-Vlaanderen als beste provincie, wat toch wel opvallend is.”