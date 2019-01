Deinze en Erpe-Mere willen Luciens eren met doortocht Tour de France in 2026 Anthony Statius

10 januari 2019

11u48 4 Deinze Deinze en Erpe-Mere slaan de handen in elkaar om in 2026 de Tour de France binnen te halen. In 2026 zal het exact een eeuw geleden zijn dat Wontergemnaar Lucien Buysse de Tour won. Het is dan ook vijftig jaar geleden dat Lucien Van Impe als laatste Belg de Tour won. Burgemeesters Jan Vermeulen (CD&V) en Hugo De Waele (CD&V) zijn gestart met een lobbycampagne.

Op vraag van het comité Lucien Buysse uit Wontergem, Deinze en het comité Lucien Van Impe uit Erpe-Mere werd woensdagavond een uniek verbond gesloten aan het standbeeld van Tourwinnaar Lucien Buysse aan de kerk van Wontergem. Deinze en Erpe-Mere zullen samen proberen om de Tour de France in 2026 naar de geboortedorpen van de twee wielerhelden te halen.

“Tot op heden is het nog altijd Lucien Buysse die in 1926 de langste Tour de France uit de geschiedenis gewonnen heeft”, zeggen Lieven Tack en Sylveer Maes van het Buyssecomité. “5.745 kilometer in zeventien ritten in 238 uur 44 minuten en 25 seconden en dit aan een gemiddelde van 338 kilometer per rit en een gemiddelde snelheid van 24.27 kilometer per uur. Exact vijftig jaar later, in 1976, heeft Lucien Van Impe eveneens de Tour de France gewonnen en in 2026 zou het best mogelijk zijn dat hij dan nog steeds de laatste Belg zal zijn die de eindoverwinning heeft behaald. Het zal dan vijftig jaar geleden zijn dat ‘de Adelaar van Mere’ als laatste Belg de Tour heeft gewonnen. Daarom zouden beide comités het zeer op prijs stellen mochten Deinze en Erpe-Mere de handen in elkaar slaan om ervoor te zorgen dat de Tour De France in het jaar 2026 hier passeert, als eerbetoon aan deze twee helden. We zijn ervan overtuigd dat gans België dit initiatief zal steunen, want 100 jaar en 50 jaar zijn jubileumjaren in de wielergeschiedenis van ons wielergek land België, waar de fiets meer dan een centrale sportieve en functionele rol heeft in de maatschappij.”

Op woensdag 9 januari overhandigden de comités hun droom in briefformaat aan burgemeesters Jan Vermeulen en Hugo De Waele. Beide burgervaders beloofden om op hun beurt de doortocht aan te vragen bij Tourdirecteur Christian Prudhomme. “Het zal zwaar lobbyen worden”, zegt Hugo De Waele (CD&V), “maar we staan zeker achter het voorstel. We nemen het mee naar het volgende schepencollege en dan zal er een comité Deinze Erpe-Mere opgericht worden om de nodige contacten te leggen.”