Deinsesteenweg (N494) vrijdag terug open voor alle verkeer Anthony Statius

20 februari 2019

16u44 0 Deinze Het kruispunt aan industrieterrein De Prijkels ter hoogte van de Deinsesteenweg (N494) gaat vrijdagavond eindelijk terug open. De omleiding door De Prijkels wordt weggenomen en alle verkeer van en naar Kruishoutem is opnieuw mogelijk via de steenweg.

Intercommunale Veneco heeft goed nieuws wie vaak de N494 neemt tussen Deinze en Kruishoutem. “Door de gunstige weersomstandigheden voert aannemer Stadsbader deze week de nodige asfalteringswerken uit aan het kruispunt van industrieterrein met de Deinsesteenweg”, zegt Raf Anthoni van Veneco. “Nadien wordt de omleiding opgeheven en kan het verkeer tussen Kruishoutem en Deinze opnieuw via de steenweg verlopen. Het kruispunt wordt op vrijdag 22 februari om 18 uur opengesteld. De toegang naar De Prijkels via dit nieuwe kruispunt is echter nog niet mogelijk.”

“De heraanleg van het kruispunt heeft de voorbije maanden vertraging opgelopen door de slechte weersomstandigheden. Nu de temperaturen aanhouden boven het vriespunt blijven, kunnen we eindelijk de asfalteringswerken uitvoeren. Hiermee zijn de twee nieuwe toegangspoorten - ook aan de kant van de Gaversesteenweg (N35) werd een nieuw kruispunt aangelegd - tot het bedrijventerrein zo goed als afgewerkt.”

Ondertussen werd ook vijf hectare bos in de noordelijke bufferzone aangeplant, dit ter compensatie van de negen hectare bos die tijdens de werken werden gerooid. Natuurpunt compenseert de rest door elders in Vlaanderen bomen aan te planten. De noordelijke groenbuffer in de Prijkels bakent de industriezone af langsheen de Kakelstraat in Deinze. Eerder dit jaar werden de fietspaden en het bufferbekken aangelegd. Met het planten van de boszone is de aanleg van de groenbuffer afgerond.

In De Prijkels zelf staan er de komende maanden nog heel wat werken op de planning”, aldus Anthoni. “Zo komt er nog een rechtstreekse aansluiting van de Prijkelstraat met het nieuwe kruispunt aan de N35. Dit zal de verkeerscirculatie ten goede komen, want het verkeer komende van de N35 moet niet meer eerst via de Karreweg en de Venecoweg rijden. Ook het nieuwe wegdek in de uitbreidingszone staat op de planning. De funderingen liggen er en we wachten nu op betere weersomstandigheden om te betonneren. We hopen om deze zomer het gros van de infrastructuurwerken af te hebben.”