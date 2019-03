Deinse muziekacademie is eerste in Vlaanderen met eigen huiscomponist: “Leerlingen stimuleren om zelf muziek te maken” Anthony Statius

07u49 0 Deinze Met Frank Nuyts (62) heeft KADE Podiumkunsten als eerste muziekacademie in Vlaanderen een composer in residence in huis gehaald. “Mijn hoofdtaak? De leerlingen motiveren om zelf muziek te creëren in plaats van alleen maar uit te voeren.”

“Neen, componisten zijn niet dood.” Af en toe moet Frank Nuyts dit antwoord geven op de vraag of componisten niet dateren uit het tijdperk van Beethoven en Mozart. Maar de 62-jarige Frank Nuyts is springlevend. Met dezelfde passie en overgave van zijn bekendere neef, de cartoonist Kamagurka, vertelt de geboren en getogen Oostendenaar – die ondertussen al veertig jaar in Gent woont – over zijn nieuwe job als composer in residence in KADE Podiumkunsten in Deinze.

“Als jong kind wou ik alleen maar tekenen, maar ik mocht niet van mijn ouders”, zegt Frank. “Muziek interesseerde me als kind eigenlijk niet, maar toch ben ik slagwerk en kamermuziek gaan studeren aan het conservatorium. Marimba, een soort xylofoon, werd mijn hoofdinstrument en ik heb dertig jaar lang lessen slagwerk gegeven op de Muziekacademie van Deinze. Ik ben nu met pensioen, maar op vraag van de school kom ik dit schooljaar geregeld als huiscomponist over de vloer. Mijn beroep is componist en dit doe ik al sinds mijn negentien jaar, iedere dag met evenveel passie.”

Van klassieke muziek tot metal

Franky Nuyts gaf ook les klassiek componeren aan het Conservatorium van Gent en zo mag hij onder andere Bert Ostyn van de Belgische band Absynthe Minded onder zijn leerlingen rekenen. “Ik ben nieuwsgierig naar alle soorten muziek, van klassieke muziek over wereldmuziek tot metal. Ik ben absoluut tegen hokjesdenken. Neem nu de zevende symfonie van Bruckner: de componist heeft anderhalf uur nodig om zijn muzikaal ei te leggen en toch heeft dit stuk voor mij dezelfde impact als een nummer van Meshuggah (Zweedse metalband, nvdr.). Je weet niet wat je overkomt. Mijn taak als huiscomponist is om leerlingen aan te sporen om niet enkel bestaande muziek uit te voeren, maar om zelf muziek te maken. Durven op een persoonlijke manier met muziek omgaan. Geen enkel kind zou nog bang mogen zijn om zelf een compositie op papier te zetten. Indien me dat lukt, dan is mijn missie geslaagd.”

Naast zijn rol als motivator zal Frank ook geregeld zelf met zijn composities te horen zijn. Zijn eigen muziekensemble Beat Love Oracle repeteert in KADE Podiumkunsten. Op zondag 17 maart is er om 10.30 uur het Borrelnootjes Junior-concert met de Suite Paternelle in Zaal Post en op zaterdag 30 maart om 19.30 uur is er het ensemble Apsara met Säulen der Stille in de Donzaal. Op zondag 28 april om 14.30 uur geeft Frank de lezing en masterclass ‘Van concept’ tot compositie in de Donzaal.

Meer info via www.franknuyts.com, www.hardscore.be en www.deinze.be/composer-in-residence-frank-nuyts.