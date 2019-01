Deinse leerlingen zetten punt achter lepra Anthony Statius

18 januari 2019

13u03 0 Deinze In Leiepoort campus Sint-Vincentius in Deinze werd vrijdag de Damiaancampagne ‘Zet een punt achter lepra’ in gang gestoken. Duizenden leerlingen uit de vier katholieke scholen van Deinze werkten vooral rond de stigma’s die nog steeds rond deze ziekte bestaan. In het weekend van 25, 26 en 27 januari trekken meer dan 200 scholieren de baan op om stiften te verkopen.

‘Ik heb lepra’. Met deze slogan wil Damiaanactie een punt zetten achter lepra. De opvallende uitspraak prijkte vrijdag ook op de T-shirts van enkele leerlingen van Leiepoort campus Sint-Vincentius. Dit jaar is dit de ankerschool waar de nieuwe campagne in gang werd gestoken, maar ook de leerlingen van VTI Deinze, Leiepoort Sint-Hendrik en Sint-Theresia werkten mee aan de actie.

Een van de gezichten van de campagne is Mathias Duck, een jonge man uit Paraguay, die zelf te maken kreeg met de ziekte. Mathias is voorzitter van het International Federation of Anti-Leprosy Association (ILEP) en op vrijdag 18 januari kwam hij zijn verhaal vertellen aan de leerlingen van Leiepoort campus Sint-Vincentius. “In oktober 2010 kreeg ik de diagnose dat ik lepra, had, een hard verdict dat nauwelijks iemand geloofde. Een blanke man van goede afkomst met lepra? Onmogelijk. Maar ik heb geluk gehad, dankzij een zware behandeling ben ik redelijk snel genezen. Door mijn werk in een Paraguayaans ziekenhuis was ik wel vertrouwd met de ziekte, maar ik wist niet dat het stigma rond lepra zo groot is. Veel getroffen personen verbergen hun symptomen uit angst om buitengesloten te worden. En terecht, ze verliezen vaak niet alleen hun baan en inkomen, maar ook familie en vrienden. Dat eist z’n tol op je mentale toestand.”

“Om deze stigma’s de wereld uit te helpen hebben we de leerlingen aan het denken gezet en de resultaten werden op post-its geschreven”, zegt leerkracht Frederic De Mulder. “Al deze post-its werden op een groot houten bord geplakt en dit symboliseert het punt die we willen zetten achter lepra.”

Tijdens het weekend van 25, 26 en 27 januari trekken de leerlingen de straat op om de gekende stiften van Damiaanactie te verkopen. Meer info via www.damiaanactie.be.