Deinse kinderbegeleiders geselecteerd voor De Gouden Kinderschoen, met uw stem kunnen ze winnen Anthony Statius

27 maart 2019

09u25 0 Deinze De dienst kinderbegeleiders is geselecteerd voor de Gouden Kinderschoen 2019. Men neemt deel met het project ‘Inclusief pionieren in Deinze’, waarbij de kinderbegeleiders door het DVC Heilig Hart worden ondersteund om kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen. Iedereen kan tot en met vrijdag 12 april stemmen via www.goudenkinderschoen.be.

De Gouden Kinderschoen is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en bekroont de inzet en investeringen van lokale besturen op het vlak van kinderopvang. De dienst kinderbegeleiders van Deinze nemen deel aan de wedstrijd met het project ‘inclusief pionieren in Deinze’, een samenwerking met het Dienstverleningscentrum Heilig Hart en Centrum Inclusieve kinderopvang (CIK). “Onder het motto ‘iedereen is welkom’ in de opvang vangen verschillende onthaalouders ook kinderen met specifieke zorgbehoeften op”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V). “Het DVC en het CIK zullen hun expertise en ervaring delen met de onthaalouders via ondersteuning tijdens huisbezoeken en via vormingsmomenten. Daarnaast zullen er activiteiten worden georganiseerd waaraan kindjes uit de kinderopvang en personen met een beperking van het DVC samen deelnemen.”

Om de Gouden Kinderschoen te kunnen bemachtigen, rekent de dienst op zoveel mogelijk stemmen. Stemmen kan tot en met 12 april via www.goudenkinderschoen.be. Op 30 april 2019, tijdens de inspiratiedag van VVSG, krijgen vijf lokale besturen een Gouden Kinderschoen en wordt ook de publieksprijs uitgereikt.