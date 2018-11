Deinse hulpdiensten en Belgisch leger oefenen vliegtuigcrash aan Surfput Florizoone Anthony Statius

28 november 2018

17u18 0 Deinze Het was alle hens aan dek voor de Deinse hulpdiensten op de derde dag van Donza Response. Het 11de Bataljon Genie van het Belgisch leger simuleerde een vliegtuigcrash aan Surfput Florizoone en brandweer, politie, Rode Kruis en Civiele Bescherming kwamen massaal ter plaatse om de overlevenden te redden.

Net echt. Rook, vuur, kermende slachtoffers en overal wrakstukken, zelfs op de bodem van de surfput. Het terrein rond Surfput Florizoone leek woensdag wel het decor van een filmset. Het 11de Bataljon Genie van het Belgisch leger zette er een vliegtuigcrash in scène, maar voor de lokale hulpdiensten was het bloedserieus.

“We hebben overal wrakstukken geplaatst”, zegt luitenant Simon Derwael, die mee de oefening coördineert. “In totaal zijn er twintig slachtoffers, waaronder tien lichtgewonden en tien zwaargewonden en dit zijn zowel passagiers van het vliegtuig als leden van de surfclub zelf. Het vliegtuig heeft dus meer schade aangericht dat enkel aan het toestel zelf.”

Om 9 uur ’s morgens werd een 112-oproep gedaan en enkele minuten later arriveerde de brandweer op het terrein om de vuurhaarden te blussen. Nadat de brand werd geblust, werden de slachtoffers zo snel mogelijk weggehaald van het wrak en samen met het Rode Kruis werden de zwaargewonden van de lichtgewonden gescheiden. Met de hulp van speurhonden werd het terrein afgezocht naar overlevenden. Ondertussen werden de Sea King-helikopter en de Agusta opgeroepen en via een winchkabel haalde de Sea King de zwaargewonde slachtoffers naar boven en bracht ze in allerijl naar het ziekenhuis. De lokale politie zorgde ervoor dat de zone werd afgebakend en het parket kwam ter plaatse om een onderzoek te starten en om te kijken of er geen criminele feiten gebeurd waren. Ook de ASD of Aviation Safety Directorate van het Belgisch leger kwam ter plaatse om te onderzoeken wat de oorzaak van de crash geweest is.

“In een volgende fase zal de genie van het leger op haar beurt het terrein uitkammen en op zoek gaan naar de restanten van het vliegtuig, die overal over het terrein verspreid liggen”, zegt Derwael. “Een deel van de cockpit belandde in de surfput en ook de piloot ligt nog in het water. De brandweer zal die met haar duikploeg eerst moeten zoeken en onze genie zal dan instaan voor de berging van het materiaal. Zij hebben speciaal materiaal om onder water bijvoorbeeld te kunnen lassen en slijpen en zo alles boven water te kunnen halen. Voor ons is het eerder een technische training om materiaal te bergen, maar voor de lokale hulpdiensten en de stad is dit een realistische oefening als voorbereiding op een echte ramp.”