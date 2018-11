Deel Gentpoortstraat deze week afgesloten Anthony Statius

12 november 2018

12u36 0

Het gemotoriseerd verkeer zal deze week deels niet door de Gentpoortstraat in Deinze kunnen rijden.

Van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 november zal het rijvak in de Gentpoortstraat tussen de Ghesquièrestraat en de Guido Gezellelaan in de rijrichting van de Guido Gezellelaan afgesloten zijn voor alle verkeer, uitgezonderd voor fietsers. In de omgekeerde richting kan men wel nog rijden. Er zijn werkzaamheden gepland aan huisnummer 53 en hiervoor moet beton gegoten worden. Meer info over de werkzaamheden via 09/381.95.00 of omgeving@deinze.be.