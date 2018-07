De strafste verhalen, die hoor je in 't dialect 16 juli 2018

02u29 0 Deinze De nieuwe Deinse vzw De Kwelm lanceert deze zomer Urtnekeeriere, een vertellingenreeks in het dialect. In samenwerking met de stad Deinze haalt De Kwelm Veerle Malschaert, Raf Coppens en Joost Van Hyfte naar Gottem, Meigem en Petegem.

Urtnekeeriere (luister eens hier) is het eerste wapenfeit van De Kwelm, de nieuwe culturele vzw die volgend jaar met het theaterstuk Gezin Van Paemel het nieuwe cc Leietheater mag inwijden.





"Met De Kwelm brengen we producties in de lokale spreektaal en de straffe verhalen van Urtnekeeriere worden in het dialect verteld", zegt Peter Lafosse. "Op donderdag 2 augustus mag comédienne Veerle Malschaert de spits afbijten op het nieuwe Camiel De Waegenaereplein aan de Vlasschuur in Gottem. Die week komt stand-up comedian Raf Coppens vertellen aan Meigem kerk en Joost Van Hyfte sluit op 16 augustus het rijtje af aan Ter Wilgen in Petegem. De vertellingen vinden in open lucht plaats en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Na de fusie willen we ook vertellingen organiseren in de deelgemeenten van Nevele", aldus Lafosse.





"De toegang is gratis, maar je komt best op tijd, want de plaatsen zijn beperkt", zegt Martine Van Autrijve van De Kwelm. "Iedereen is welkom vanaf 19 uur, de vertelling begint om 20 uur en napraten kan tot 22.30 uur."





(ASD)