De Sterrebloem hijst Groene Vlag en wordt ECO-school Anthony Statius

05 december 2018

12u36 10 Deinze Ervaringsgerichte basisschool De Sterrebloem mag zich officieel een ECO-school noemen. Op woensdag 5 december mochten de fiere kindjes en leerkrachten de Groene Vlag hijsen en die zal minstens twee jaar wapperen boven het milieubewuste schooltje in Meigem.

De inspanningen van de leerlingen en leerkrachten van De Sterrebloem leverden hen de voorbije jaren al drie keer het MOS-logo - MOS staat voor Milieuzorg Op School - op.

“Maar je kan nog een stap verder gaan en dan krijg je de titel van ECO-school”, klinkt het in De Sterrebloem. “In mei 2018 kwam de jury van MOS langs op onze school. De kinderen staken een MOS-show in elkaar en alle leefgroepen werkten mee aan de ‘mosley’, een medley over MOS. Volgens het rapport van de jury zijn we een school die ambassadeur kan zijn voor andere scholen. Zo vonden ze het sterk dat we voor Wereldwaterdag het niet alleen hadden over ‘zichtbaar water’, maar dat we het thema ook koppelden aan vleesproductie en korte keten, het maken van vegetarisch broodbeleg met groenten van dichtbij, enzovoort.”

“We mogen de Groene Vlag twee jaar bijhouden. Daarvoor zullen we blijvend op een bewuste, ecologisch verantwoorde manier samenleven en nadenken over mobiliteit, wereldburgerschap en gezondheid met de hele school in samenwerking met andere regionale partners. We hopen op deze manier wakkere en bewuste burgers klaar te stomen die zorg zullen dragen voor onze groene gemeente. Als onze werking in 2020 nog steeds voldoet aan de normen, kan de vlag in Meigem blijven wapperen.”

De Groene Vlag werd gebracht door ‘de man van Brussel’ en ook schepen van Onderwijs Trees Van Hove en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) kwamen naar de ceremonie. De leerlingen zongen nogmaals hun mosley en trakteerden de bezoekers op preisoep - zelfgemaakt uiteraard - met groenten uit de tuin.