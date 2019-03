De stad Deinze zet haar randparkings in de verf met sensibiliseringscampagne: “Meer dan duizend parkeerplaatsen op wandelafstand van centrum” Grote borden en stadsplannetjes wijzen de weg naar gratis parking Anthony Statius

19 maart 2019

20u21 0 Deinze Om het gebruik van de gratis randparkings in Deinze te stimuleren lanceren Deinze Winkelstad, het stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen de sensibiliseringscampagne ‘Parkeren aan de rand maakt winkelen plezant’. “Er zijn zo’n vierhonderd handelaars in het centrum en die bevinden zich op wandelafstand van een van de zes randparkings. Grote borden en handige stadsplannen moeten dit extra in de verf zetten”, zegt centrummanager Chris Verghote.

Wie met de auto naar Deinze wil komen winkelen, kan zijn of haar auto kwijt op een van de duizend gratis parkeerplaatsen, verspreid over zes randparkings. De grootste is Parking Brielpoort met 550 parkeerplaatsen, gevolgd door Parking Centrum met 185 parkeerplaatsen. Daarnaast kan je ook gratis staan aan Parking Kongoplein (60 plaatsen), Parking Kromme Brug (40 plaatsen), Parking Peter Benoît (60) plaatsen en Parking Martinus (110 plaatsen).

“Deze parkings bevinden zich allemaal op wandelafstand van de handelskern”, zegt centrummanager Chris Verghote. “Deinze telt meer dan 400 winkels, eet-en drankgelegenheden en die liggen verspreid over meerdere straten. We hebben geen kleine kern van één of twee winkelstraten zoals in kleinere steden.”

Schepen van lokale economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) vult aan: “We merken dat mensen soms de perceptie hebben dat de winkels ver van elkaar liggen, maar het tegendeel is waar. Dankzij de zes randparkings zijn de diverse winkelstraten eigenlijk op wandel- en/of fietsafstand bereikbaar. Zo doe je er amper vier minuten over om van Parking Kongoplein tot op het midden van de Markt te geraken. Om de toegankelijkheid en nabijheid van deze handelaars te benadrukken, lanceert Deinze Winkelstad in samenwerking met het stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen de ludieke sensibiliseringscampagne ‘Parkeren aan de rand maakt winkelen plezant’. Door het parkeren buiten het centrum te stimuleren zorgen we er voor dat er meer parkeerruimte vrijkomt in de winkelstraten voor mensen die snel ergens binnen en buiten moeten zijn; een win-winsituatie.”

“Om deze campagne te doen slagen zetten we heel wat communicatiemiddelen in”, zegt Chris Verghote. “Zo komen er op de zes randparkings grote plakkaten met een foto van Stephanie Mestdagh, een rasechte Deinzenaar én het gezicht van de campagne. Daarnaast zullen de Deinse handelszaken en een aantal vrijwilligers 50.000 handige stadsplannen verdelen. Op deze uitvouwbare kaarten vind je een overzicht van de verschillende randparkings, het volledige stadsaanbod en alle handelaars. Deze stadsplannen zullen vanaf 4 april worden uitgedeeld”, besluit Chris.