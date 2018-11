De Prijkels krijgt beveiligde vrachtwagenparking Anthony Statius

23 november 2018

10u12 0 Deinze In de industriezone De Prijkels wordt een beveiligde parking voorzien voor vrachtwagens. Raadslid Matthias Neirynck (N-VA) stelde op de gemeenteraad donderdagavond een vrachtwagenparking voor in Deinze, met als suggestie de site Pericles langs de N43. Geen goed idee volgens burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Op de gemeenteraad van donderdag 22 november vroeg N-VA-raadslid Matthias Neirynck (N-VA) aan de nieuwe bestuursploeg om het principe van beveiligde parkings voor vrachtwagens te onderzoeken. De vraag kwam er naar aanleiding van een parkeerverbod voor vrachtwagens ter hoogte van de winkel G-Brand langs de gewestweg N43.

“Wij begrijpen zeer zeker waarom de handelaars dit verbod aanvragen, maar we vragen de nieuwe beleidsploeg om deze problematiek op een grotere schaal aan te pakken”, zegt Neirynck. “Een parkeerverbod langs gewestwegen verschuift het probleem alleen maar. Onze stad kent toch een aantal bedrijven, zoals een bloemmolen, veevoederfabriek en oliefabriek, waar er dagelijks heel veel vrachtwagens leveren. Ook in het weekend blijven vrachtwagens parkeren langs de wegen in onze stad, liefst dicht bij een warenhuis maar ook in woonwijken. Dit komt de veiligheid van andere weggebruikers niet ten goede. Wij stellen voor om een beveiligde parking aan te leggen in een van de industriezones om zo het aantal geparkeerde vrachtwagens langs de gewestwegen in het centrum te laten afnemen. Een andere suggestie is om een vrachtparking te voorzien op de site Pericles langs de N43", aldus Neirynck.

“Een vrachtwagenparking in het midden van de stad is geen goed idee”, reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Bovendien is er al een beveiligde parking voor vrachtwagens voorzien in industrieterrein De Prijkels, op de grens van Deinze met Nazareth.” “Bij de uitbreiding en herinrichting van De Prijkels wordt er inderdaad ruimte voorzien voor een vrachtwagenparking”, zegt Wendy Van Laere van intercommunale Veneco, die het bedrijventerrein beheert. “Deze parking is gelegen naast de buffervijver langs de hoofdas Karrewegstraat en zal een kleine twintig parkeerplaatsen tellen. We hebben nog geen zicht op wie de parking zal uitbaten en hoe die beveiligd zal worden”, aldus Va Laere.