De Neve (CD&V) zegt politiek vaarwel

02u30 0 ASD Tony De Neve aan het station van Deinze, dat de voorbije jaren deels vernieuwd werd. Deinze De Deinse CD&V-schepen Tony De Neve (55) zal geen kandidaat meer zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. De Neve verhuist in 2019 naar Maarkedal in de Vlaamse Ardennen. "Het komende jaar zet ik nog de fusie van het personeelsbestand van Deinze en Nevele op de rails", zegt Tony.

Tony De Neve zal vanaf 1 januari 2019 geen mandaat meer bekleden in de gemeenteraad of in het schepencollege. De huidige schepen van seniorenbeleid, duurzaamheid, dierenwelzijn en station zet een stap opzij na een politieke carrière van 18 jaar.





Tony zette zijn eerste stappen in de politiek als kabinetsmedewerker van gedeputeerde Alexander Vercamer van de provincie Oost-Vlaanderen. "Het was toen mijn ambitie niet om ooit een mandaat te bekleden, maar in 2000 heeft André Claeys, toenmalig schepen van milieu (nu bij oppositiepartij Wakker Deinze), mij overtuigd om op de lijst te staan", zegt Tony. "Ik ben begonnen als OCMW-raadslid, een mooie uitdaging gezien mijn opleiding als maatschappelijk assistent." In 2006 trad Tony toe tot de gemeenteraad en in 2010 verving hij André Claeys als schepen van milieu en landbouw. In 2012 werd hij verkozen als schepen.





""Als ik terugkijk naar de voorbije jaren, ben ik trots op de opening van het stadsbos in Astene en het volkstuinenpark in Petegem, maar vooral op de eerste stappen rond vernieuwing van de stationsbuurt. Zo werden perrons toegankelijker gemaakt, er kwamen extra fietsenstallingen, een kiss-and-ride-zone en een fietspad langs de parkings. Het dossier zit momenteel vast, maar het zal aan mijn opvolger zijn om het masterplan stationsbuurt verder uit te werken. Inzake dierenwelzijn werd er een tijdelijke hondenuitloopweide voorzien achter de Tolpoortstraat en er moeten nog in iedere deelgemeente komen."





Wandelaars

Naast zijn mandaten was Tony ook partijsecretaris en voorzitter van beweging.net Deinze en Petegem. Hij engageerde zich ook jarenlang als voorzitter van het wijkcomité Te Reybroeck en momenteel is hij secretaris van het comité Buysse. "Ik stop met alles en dat is een bewuste keuze", verduidelijkt Tony. "In het verkiezingsjaar word ik 56 jaar en het is tijd voor iets anders in het leven. Zeker nu de fusie met Nevele een feit is , zal een schepenambt enkel nog voltijds kunnen uitgeoefend worden. Daarom besloot ik dan ook om mij niet verder te engageren. Meer nog, ik draai de bladzijde volledig om en in 2019 ga ik samen met mijn vrouw in Maarkedal wonen. We zijn allebei fervente wandelaars en we zijn de laatste jaren verliefd geworden op de Vlaamse Ardennen. Ik wil meer tijd maken voor mijn kinderen en kleinkinderen. Kortom, genieten van de leuke dingen des levens."





Administratieve krachten

"Maar vooraleer ik een punt achter mijn politieke carrière zet, ga ik mijn nog volop inzetten voor de fusie met Nevele. Als schepen van personeelsbeleid wacht mij nog een pak werk, want we gaan van 300 naar 450 administratieve krachten. De fusie met Nevele wordt mijn laatste wapenfeit", besluit De Neve.