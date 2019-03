De Markt van Deinze verliest een van haar bekendste horecazaken: Hendrik en Caroline sluiten na 38 jaar café/restaurant Gentlemen Anthony Statius

19 maart 2019

19u17 0 Deinze Hendrik Vandemoortele (60) en Caroline Claeys (60) sluiten op zondag 31 maart café/restaurant Gentlemen op de Markt van Deinze. “Ons huurcontract is binnenkort verlopen en we gaan het niet verlengen. Ik kamp met gezondheidsproblemen en het is tijd om het wat rustiger aan te doen”, zegt Hendrik.

De kaartclub De Marktazen, De Deinse Bakkersbond, de KMSK Deinze-supporters The Gentlemens of de Zeveraarstafel, het zijn maar enkele verenigingen die vanaf eind maart op zoek moeten naar een nieuw clublokaal. Hun vertrouwde stek bij Hendrik en Caroline in café/restaurant Gentlemen verdwijnt na 38 jaar van de Markt van Deinze. Ook de heerlijke mosselen met friet, paling in het groen en côte à l’os van Hendrik zullen gemist worden, want naast sympathieke cafébaas was Rik in de eerste plaats een getalenteerde kok.

Gezondheid

“Tijdens mijn opleiding aan de hotelschool in Oostende heb ik op diverse plaatsen stage gedaan waaronder hotel Memlinc Palace in Knokke”, zegt Hendrik. “Na mijn studies ben ik onder andere in restaurant D’hulhaege in Deinze en in het Hof Van Cleve aan de slag gegaan, om uiteindelijk op 23-jarige leeftijd mijn eigen zaak op de Markt te starten. In 1981 hebben mijn vrouw Caroline en ik de bestaande zaak Gentlemen overgenomen. We zijn altijd een dorpscafé gebleven waar iedereen welkom was. Met de renovatie van de Markt in 2012 hebben we dankzij het aanleggen van een terras veel nieuw cliënteel bijgekregen en tot op de dag van vandaag draait alles goed. Caroline en ik zullen het zeker missen om tussen het volk te zijn, maar aan de andere kant hadden we het gevoel dat het tijd was om te stoppen. Mijn gezondheid laat het niet toe om nog eens tien jaar een horecazaak uit te baten en aangezien ons huurcontract binnenkort verloopt, hebben we besloten om dit niet te verlengen. Het is tijd om het wat rustiger aan te doen.”

Overnemer gezocht

Op zondag 31 maart trekken Hendrik en Caroline definitief de deur achter zich dicht. “Het pand komt leeg te staan, maar Brouwerij Haacht, die het café verhuurt, is op zoek naar kandidaten die het willen overnemen”, besluit Hendrik.