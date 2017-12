De leukste eindejaarsfeestjes op een rijtje 02u39 0 Deinze Wie nog inspiratie zoekt om er op oudejaarsavond een knalfeestje van te maken, kan putten uit onderstaande lijst met tips.

BANG NYE

Loods Claeys in Lembeke (Kaprijke)





Wat? Cedric Van Steenberghe, Jana Vertriest, Jan Van Leeuwe en Tineke Noteboom van VHS Events uit Sint-Laureins organiseren voor het eerst de fuif BANG NYE. Lokale dj's, surpiseacts en gewone drankprijzen. Voor fuifbeesten vanaf 16 jaar.





Prijs: 15 euro





Info: De Facebookpagina BANG NYE





Nuit De Sylvestre

Vip-Lounge van voetbalclub KMSK Deinze in Stadionlaan, Deinze.





Wat? Astenaar Jonathan Vanhelleputte en zijn team staan samen met Christophe Bassez van brasserie Apostrophe in voor een rijkelijk buffet, met aansluitend een avondfeest met dj's Daddy Cool en Davy. Opgelet, er zijn enkel nog kaarten voor het dansfeest te verkrijgen. Dit start om 23 uur.





Prijs: 12,50 euro





Info: www.nuitdesylvestre.be, nuitdesylvestre@gmail.com en de Facebookpagina Nuit De Sylvestre.





Feest!2018

Brielpoort in de Lucien Matthyslaan 9 in Deinze





Wat? Hét classy oudejaarsevenement in Deinze en omstreken. Van 23 uur tot 6 uur 's morgens de beste dansmuziek in een volledig tot fuifzaal omgetoverde Brielpoort. Op de affiche staan dj's als Sir Jacobs, Carloz Kentha, DJ Rebel en Brains off en Michiel Cnudde.





Prijs: 20 euro





Info: Facebookpagina feestindeinze





Schaatsbaan Zelzate

Suikerkaai in Zelzate





Wat? Vanaf 00.30 uur kan je het nieuwe jaar tegemoet schaatsen. Op voorhand inschrijven verplicht. De piste van 300 vierkante meter en bijhorende feesttent van 400 vierkante meter staan er nog tot 7 januari.





Prijs: 3 euro





Info: www.zelzate.be





Eskimofabriek Gent

Wat? Heel veel techno- en dansmuziek in de Gentse feesttempels. Kozzmozz en Moonday delen de Eskimofabriek in met het eindejaarsfeest NOVA. Elke fuiforganisator heeft zijn eigen zaal met dj's. Gary Beck (Schotland) en Rebekah (GB) zijn de headliners. De deuren openen om 22.30u.





Prijs: 26 euro.





Kompass Gent

Ottergemsesteenweg Zuid





Voor de Kompass Club volstaat één feestnacht niet. Zij houden er meteen drie onder de noemer 'Kompass New Year's Rave. Te beginnen op 30 december en eindigend op 2 januari. Heel wat echt grote namen: Richtie Hawtins, Erol Alkan, Luke Slater om er maar een paar te noemen.





Prijs: 12 tot 27 euro. Voor de drie dagen kost een ticket 49 euro.





Info via www.Tibbaa.com (ASD)