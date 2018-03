De Gemaskerde Hand speelt 'Haar naam was Sarah' 09 maart 2018

Het toneelgezelschap De Gemaskerde Hand staat op de planken met het stuk 'Haar naam was Sarah' van Leon van der Sanden. De regie is in handen van Marc Houtekier. Centraal in her stuk staat Sarah, een tienjarig meisje dat na de razzia in een concentratiekamp terechtkomt, maar uiteindelijk kan ontsnappen. Voorstellingen op 16, 17, 23, 24, 30 en 31 maart in zaal Sint-Martinus in Deinze. Tickets kosten 9 euro, te bestellen via www.degemaskerdehand.be of 0475450209.





(ASD)