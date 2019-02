De Gemaskerde Hand speelt Abigail’s Party Anthony Statius

16 februari 2019

10u39 0 Deinze Theater De Gemaskerde Hand doet de komende weekends een aanval op de lachspieren met de komedie Abigail’s Party.

Abigail’s Party is een hilarische komedie uit 1977 van de cineast Mike Leigh. In Groot-Brittannië is het stuk een absolute cult-hit en dankzij Theater De Gemaskerde Hand misschien binnenkort ook in Petegem.

Abigail’s Party vertelt het verhaal van Nadine, een would-be vamp die op Demis Roussos valt, en haar echtgenoot Rudi, een harkerig type dat in vastgoed doet. Het koppel geeft een cocktailparty ter ere van de nieuwe buren: Brigitte, een babbelzieke verpleegster en haar man Jacky, een zwijgzame computerprogrammeur. Ook Annie, een alleenstaande moeder van wat verderop in de straat, is uitgenodigd. De kennismaking bij het eerste glas verloopt vlot, maar vele rondjes later wordt het steeds moeilijker om het gezellig te houden.

De cast bestaat uit Kathy Algoet, Adelin Haelvoet, Sophie Van Aelst, Marleen Van Autrijve en Piet Van Driessche en Marc Houtekier neemt de regie voor zijn rekening. Er zijn nog voorstellingen op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari en op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart, telkens om 20 uur en deze vinden plaats in het Sint-Martinuscentrum langs de Kortrijksesteenweg 86 in 9800 Petegem-Deinze.

Tickets kosten 10 euro en reserveren kan via www.degemaskerdehand.be.