De Brieltuin verrast Baby-Nest met 650 euro 23 januari 2018

De wafelenbak van buitenschoolse opvang De Brieltuin heeft 650 euro opgeleverd voor het goede doel. In aanwezigheid van de kindjes schonken de medewerkers van De Brieltuin in Petegem het bedrag aan Wies Timmermans van de Gentse vzw Baby-Nest.





Baby-Nest is een vzw die zich richt tot zwangere vrouwen en jonge gezinnen die een tekort hebben aan baby- en kindermateriaal, kinderkledij en educatief speelgoed.





Om de hulp aan de juiste doelgroep ten goede te laten komen werkt Baby-Nest exclusief op basis van doorverwijzing en om redenen van discretie enkel op afspraak. Kind & Gezin uit Deinze werkt nauw samen met de vzw.





(ASD)