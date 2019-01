DDF-crew niet naar volgende ronde America’s Got Talent Anthony Statius

21 januari 2019

13u57 0 Deinze De ropeskippers van DDF-crew zijn niet voorbij de eerste ronde van America’s Got Talent: The Champions geraakt. Jurylid Howie Mandel was streng voor het viertal uit Deinze maar van Mel B, Simon Cowell en Heidi Klum kregen de jongens wel positieve feedback.

De passage van de broers Ben, Loïc en Simon Mahy en hun kameraad Jonas Vermeulen in America’s Got Talent: The Champions, de spin-off van de populaire talentenshow, is helaas al voorbij. De muzikale ropeskipping-act was zondagavond te zien op Q2, maar de jongens wisten de jury niet te overtuigen.

Komiek Howie Mandel was niet mals voor het viertal: “Ik ga gewoon eerlijk zijn, in America’s Got Talent waren jullie zelfs niet geselecteerd geweest. Ik zeg alleen dat we veel betere dingen gezien hebben en het was misschien omdat jullie zenuwachtig waren of omdat er enkele foutjes in zaten, maar het heeft me niet omver geblazen.” Mandel werd getrakteerd op boegeroep van het voltallige publiek en ook Mel B en Heidi Klum waren niet akkoord met de kritiek van hun medejurylid. “Ik heb hier echt van genoten, het was opwindend”, aldus Mel B. “Jullie zijn erin geslaagd om dit zeer gemakkelijk te doen lijken en ik weet hoe moeilijk het is. Ik zou het geen drie seconden volhouden in het double dutch-ding.” Ook Heidi Klum was positief: “Het was perfect getimed en er zaten veel trucs in. Ik denk dat Howie niet begrijpt dat jullie dit veel gemakkelijker doen lijken dan het eigenlijk is.” Simon Cowell sloot af met een genuanceerde mening: “Context is alles, we zien winnaars van America’s Got Talent tegen winnaars van Holland’s Got Talent. Het was echt plezant, maar het moet meer dan dat zijn.”

De mannen van DDF Crew laten het alleszins niet aan hun hart komen. “We gingen terecht niet door naar de volgende ronde”, zegt Ben Mahy. “Het niveau lag enorm hoog en de andere acts hebben ons overdonderd. Het is ook moeilijk om al die acts met elkaar te vergelijken. Voor ons was deelnemen op zich al een fantastische ervaring. Of er al aanvragen uit de VS zijn binnengekomen. Voorlopig niet, maar dat kan nog komen. Nadat we in 2012 Holland’s Got Talent gewonnen hadden, begonnen de aanvragen pas een maand later binnen te komen.”

De DDF-crew organiseert op 30 maart haar jaarlijkse wedstrijd in de theaterzaal van de Gentse Vooruit. Meer info via www.DDCB.be.