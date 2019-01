DDF-crew geselecteerd voor America’s Got Talent: The Champions Anthony Statius

18 januari 2019

15u36 0 Deinze De ropeskippers van DDF-crew werden geselecteerd voor America’s Got Talent: The Champions, een spin-off van de populaire talentenshow. De broers Ben, Loïc en Simon Mahy en hun kameraad Jonas Vermeulen trokken met hun nieuwe show een weekje naar Los Angeles en het resultaat is zondagavond te zien op Q2.

Zes jaar na hun overwinning op Holland’s Got Talent en twee jaar na hun deelname aan Belgium’s Got Talent wagen de broers Mahy uit Deinze zich met hun DDF-crew aan de Amerikaanse versie van de populaire talentenjacht. Samen met Deinzenaar Jonas Vermeulen, die hun vaste teamgenoot Andy Van Beneden vervangt, zijn Loïc, Ben en Simon op zondag 20 oktober te zien in de show America’s Got Talent: The Champions, dat om 20.35 uur wordt uitgezonden op Q2.

“Voor deze spin-off ging men op zoek naar winnaars en opmerkelijke acts van over heel de wereld”, zegt Ben Mahy. “Aangezien wij in 2012 Holland’s Got Talent wonnen, werden we voor deze wedstrijd geselecteerd. Eind september mochten we voor een vijftal dagen naar de opnames in Los Angeles. In totaal zijn er vijftig deelnemers en de acts zijn stuk voor stuk van een zeer hoog niveau. Het was voor ons al een grote eer dat we werden geselecteerd. We mochten het podium delen met ondertussen wereldbekende artiesten zoals Susan Boyle en het veertienjarige meisje Courtney Hadwin. Iedere aflevering gaan er twee acts door naar de finale. Wie wil weten of we doorgaan, moet dus zondag zeker kijken.”