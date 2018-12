Dax is eerste kerstkindje in Deinze Anthony Statius

25 december 2018

13u42 0

In het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze werd dinsdag een kerstkindje geboren. Dax Hallyn zag om 1.07 uur ‘s nachts uur het levenslicht en is de eerste spruit van het Gentse koppel Bertrand Hallyn en Marthe Birlouet.

“U heeft geluk meneer, het mooiste kindje ter wereld is hier geboren.” Enkel liefde en vreugde bij de familie Hallyn in de ziekenhuiskamer in Deinze. Maandagnamiddag arriveerde de van Deinze afkomstige Marthe Birlouet in het Sint-Vincentiusziekenhuis en om 1.07 uur dinsdagochtend werd zij de trotse mama van Dax. Papa Bertrand, die maandag aan het werk was in Beobank in Etterbeek, nam twee treinen en een auto om zo snel mogelijk bij zijn gezin te zijn.

“De bevalling was uitgerekend op 30 december, maar we zijn blij dat Dax er nu al is. Een kerstkindje blijft toch iets speciaals”, zegt mama Marthe. “Het kerstdiner is in de koelkast blijven staan, maar mijn ouders zullen dit meebrengen naar hier, zodat we er toch nog van kunnen genieten.”