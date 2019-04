Daphné De Temmerman opent wijn- en cocktailbar Le Chic langs N43: “Geen bordeel, wel vleugje Dubai in Astene” Anthony Statius

14 april 2019

13u41 6 Deinze Wie een glas champagne, een wijntje of een cocktail wil drinken in een exotische sfeer, kan in Astene gerust binnenstappen in wijn- en cocktailbar Le Chic. Daphné De Temmerman gaf een witte villa op de Emiel Clauslaan (N43) in Astene e en vleugje Oosterse magie. “Voor eens en voor altijd: dit is geen bordeel. Iedereen is welkom om gezellig iets te komen drinken”, zegt Daphné.

De nieuwe horecazaak van Daphné De Temmerman bevindt zich in een witte villa langs de gewestweg (N43) tussen Deinze en Gent, in de volksmond bekend als de Chaussée d’Amour. Maar laat u niet misleiden, Le Chic is alles behalve een rendez-voushuis. “We zijn nu al even open en toch zijn er nog mensen die daar van overtuigd zijn”, zegt Daphné. “Dus om te beginnen wil ik een misverstand de wereld uit helpen: Le Chic is een wijn- en cocktailbar.”

Zwarte bar

Wie binnenstapt, ziet knusse zetels met tijgerprint, een pikzwarte bar en overal prachtige kunstwerken aan de muur. Niet de zoveelste cocktailbar, maar hier is over nagedacht. Het getuigt ook van durf, want dergelijk interieur op de Chaussée d’Amour doet al gauw denken aan een bordeel. Wat het dus niet is.

“De passie voor ondernemen en horeca zit bij onze familie in het bloed”, zegt Daphné. “Mijn grootouders hadden een kunstgalerij en een gastronomisch restaurant en mijn ouders baatten vroeger Italiaanse restaurants uit in Oudenaarde en Ronse. Mijn nichtje Violaine runt samen met haar man Pieter het nieuwe restaurant Bachtekerke, hier niet zover vandaan. Le Chic is mijn eerste eigen zaak en ik ben bijna drie jaar bezig geweest met deze villa om te bouwen tot een loungebar. De stijl waar ik voor ben gegaan is baroque boudoir uit de jaren 50, maar met een speelse, moderne touch. Ik haalde ook inspiratie uit Oosterse steden zoals Marrakesh of Dubai. De naam Le Chic is toevallig ontstaan toen enkele vriendinnen een kijkje kwamen nemen tijdens de verbouwingen. Ze vonden het hier wel ‘chic’. Vond ik leuk klinken en dus heb ik de zaak Le Chic gedoopt.”

Zomertuin

Op de drankkaart vind je een ruim assortiment aan champagne, (schuim)wijn en cock- en mocktails. “Binnenkort starten we ook met avondjes bartending, waarbij professionele cocktailmakers met veel show de heerlijkste drankjes komen bereiden. Af en toe organiseer ik ook een dj-avond en in de zomer zullen mensen met de voeten in het zand kunnen genieten in Le Chic summer garden”, besluit Daphné die in 2006 finaliste Miss België was.

Le Chic is iedere dag open vanaf 16 uur, behalve op woensdag en zondag. Meer info via de Facebookpagina ‘Le Chic luxury cocktail lounge’.