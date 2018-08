Dansstudio KaDanz valt in de prijzen in Praag 07 augustus 2018

Dansstudio KaDanz uit Astene is in de prijzen gevallen tijdens de 22ste editie van het New Prague Dance Festival. Dit internationaal festival telde 450 dansers van over de hele wereld. The Company, een groep van 14 dansers van KaDanz haalde een tweede plaats in de categorie 'Hedendaagse Dans' en een derde plaats in de categorie 'Danstheater'.





Karen Houthooft richtte in 2011 dansstudio KaDanz op. Intussen is de school uitgegroeid tot een dansstudio met meer dan 350 dansers, yogi en mensen die pilates volgen. Het nieuwe seizoen begint in september. Info: www.kadanz.org.





(ASD)