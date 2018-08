Danny (60) stapt vierde Dodentocht voor Indische straatkinderen 01 augustus 2018

02u42 0 Deinze Deinzenaar Danny Carrette (60) neemt op vrijdag 10 augustus deel aan de Dodentocht van Bornem. De opbrengst gaat integraal naar vzw Children At Risk van Ingrid Sys.

Honderd kilometer stappen in deze tropische temperaturen is geen evidentie, maar het schrikt Danny Carrette niet af. Hij stapt de Dodentocht voor vzw Children At Risk, die Indische straatkinderen een thuis geeft.





"Ingrid Sys van Children At Risk is een jeugdvriendin van mijn vrouw", vertelt Danny. "Ik heb altijd gezegd dat ik eens iets speciaals zou doen voor haar vzw. Tijdens een fietstocht in Bornem kwamen wij toevallig de wandelaars van de Dodentocht tegen en toen wist ik het. De voorbije drie jaren heb ik al meer dan 12.000 euro bijeen gekregen en ik hoop daar opnieuw een ferm bedrag bij te doen."





"Sinds april ben ik beginnen trainen: eerst kleine tochtjes van 15 kilometer en die heb ik opgedreven naar mijn laatste oefentocht naar Bredene, zo'n 64 kilometer. De truc om de 100 kilometer uit te lopen is om vanaf de helft opnieuw vanaf 1 te beginnen tellen, dat is een mentale opkikker. En een streepje wandelmuziek onderweg, dat helpt ook. 'These boots are made for walking' van Nancy Sinatra heeft bijvoorbeeld een goed wandelritme. Maar wat het meeste helpt zijn de aanmoedigingen en de animatie onderweg. Bij de finish krijg ik altijd een goed gevoel. Een beetje spierpijn achteraf, maar verder voel ik mij altijd super."





Wie het project 'Children At Risk' wil steunen, kan dit door storting op Children at risk BE46 9790 7983 4136. Meer informatie is te vinden op www.chil drenatrisk.be. (ASD)