Dan toch verkiezingsborden langs weg CD&V, OPEN DEINZE EN N-VA VERLATEN ONDERHANDELINGSTAFEL ANTHONY STATIUS

10 april 2018

02u50 0 Deinze Er komen dan toch verkiezingsborden in Deinze en Nevele. CD&V, Open Deinze en N-VA trekken zich terug uit de onderhandelingen, GroenRood, sp.a, Vlaams Belang en Democratische Burger Alliantie ijveren wel nog voor een 'propere en duurzame' campagne.

De voorbije weken onderhandelden de voorzitters van alle politieke partijen over een verbod op verkiezingsborden tijdens de campagne voor 14 oktober. Na een rondvraag bleek dat alle partijen hier wel voor te vinden waren, maar er werd uiteindelijk toch geen gentlemen's agreement bereikt. CD&V verliet als eerste de onderhandelingstafel, gevolgd door Open Deinze en N-VA.





"Wij stonden achter het idee, maar alleen als alle partijen hierin zouden volgen", zegt Open Deinze-voorzitter Bart Vandekerckhove. "Aangezien CD&V aandringt op een campagne met borden en aangezien een verbod op borden voor de provincieraadsverkiezingen ook zeer onwaarschijnlijk lijkt, onderhandelen we niet verder", zegt Vandekerckhove.





"Aangezien CD&V en Open Deinze hun kar keren, kunnen we niet anders dan ook aanwezig te zijn in het straatbeeld. Het wordt geen overrompeling, maar ook wij zullen borden zetten", zegt Peter Broeren, voorzitter N-VA Deinze.





De voorzitters van GroenRood, sp.a, Vlaams Belang en de Democratische Burger Alliantie (DBA) blijven wel verder onderhandelen. "Wij betreuren de beslissing van CD&V, Open Deinze en N-VA en het gedrag van de mandatarissen die het idee genegen waren, maar dan toch via hun voorzitter een njet stuurden, keuren wij af", klinkt het. "Een gedeelte van het uitgespaarde bedrag zullen we aan een goed doel in Deinze-Nevele te schenken. We hopen nog steeds dat we Deinze-Nevele op de kaart kunnen zetten als een voorbeeld van een duurzame en innovatieve stad. We hopen dat de christendemocraten en liberalen inzien dat ze een mooie kans tot vernieuwende politiek laten liggen en zich alsnog aansluiten."





Posters goedkoper

"Het voorgestelde plan klopte gewoon niet", zegt Dirk Mouton, voorzitter van CD&V Nevele. "Borden op karretjes zouden wel mogen en wat borden in tuinen? Ik wil niet rond de pot draaien: ofwel zet je borden ofwel niet. We hebben binnen onze partij gestemd en de meerderheid wil liever wel borden. Er komen vijftien nieuwe kandidaten tussen 18 en 22 jaar op de lijst en deze willen graag hun gezicht laten zien. Sociale media is een mooi hulpmiddel, maar borden zijn nostalgie. Daarbij moet men de economische en ecologische impact niet gaan opblazen. De borden zelf hebben we al en ook de locaties blijven dezelfde. Posters laten drukken kost tussen de 50 en 70 euro per kandidaat, terwijl je voor slechts één bedeling met folders al snel aan een kostprijs van 2.300 tot 2.700 euro zit."