Damiaanactie op gang geschoten met katapult

02u34 0 Deinze Op de speelplaats van Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze heeft men gisteren letterlijk het startschot gegeven voor de Damiaanactie. Een kartonnen muur in de vorm van een candy crush-spelletje werd er door de directie aan diggelen geschoten met een katapult. "Onze boodschap luidt: vergeet de virtuele wereld en red een mensenleven in de plaats", zegt Bart Laureys.

Komend weekend trekken zo'n tweehonderd leerlingen van Deinze de straat op om stiftjes te verkopen voor de Damiaanactie, die zich al vijftig jaar inzet in de strijd tegen lepra en TBC. Gisteren werd de provinciale campagne gestart op de school Leiepoort campus Sint-Hendrik. Geen BV's deze keer maar wel een reuzenkatapult en uit kartonnen dozen gebouwde muur in de vorm van een spelletje 'Candy Crush' als doelwit.





"De dozen symboliseren de virtuele wereld", legt Tom Vermeir van Damiaanactie uit. "We zijn vandaag allemaal gekluisterd aan onze smartphone. Omdat we onszelf misschien te vaak verliezen in de virtuele wereld, laten we de muur kapotschieten. Om de achterkant van de dozen hebben de leerlingen een boodschap van hoop rond het belang van toegang tot de gezondheidszorg geschreven." "We zijn te veel bezig met ons virtueel leven", zegt Bart Laureys. "Met 50 euro kan je een écht mensenleven kan redden. Met dat bedrag kan je een Life Pack kopen en daarmee kan men een leprapatiënt genezen", besluit Bart Laureys.





(ASD)





