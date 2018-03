Damiaanactie brengt 23.153 euro in het laatje 16 maart 2018

Tweehonderd leerlingen uit verschillende scholen in Deinze en omgeving hebben voor 23.153 euro aan stiftjes verkocht voor de Damiaanactie. Zama, een van de leerlingen uit Viblo Leieland verkocht maar liefst 600 stiften. De jongen kreeg dan ook een diploma als sterverkoper.





"Een resultaat om heel fier op te zijn en waarmee volop de strijd kan gevoerd worden om lepra en tuberculose de wereld uit te helpen. Op die manier konden we met Team Damiaanactie Leiestreek 463 mensenlevens redden. We danken iedereen die ons op één of andere manier een warm hart toedraagt."





(ASD)