Dames lokken al pak wielerfans naar start Nokere Koerse Anthony Statius

20 maart 2019

10u51 0 Deinze Voor het eerst werd Danilith Nokere Koerse voorafgegaan door een internationale UCI-wedstrijd voor dames. Zij vertrokken woensdagochtend om 9.45 uur - bijna drie uur vroeger dan de heren - en toch verzamelde zich al een pak wielerfans op de Markt van Deinze.

Enkele honderden wielersupporters zakten dit jaar al vroeg af naar de Markt van Deinze voor de start van de 74ste editie van Danilith Nokere Koerse. “Wij wilden graag de dames zien vertrekken, dus zijn we al extra vroeg naar Deinze afgezakt", zegt Marc Van den Broeke, die met enkele vrienden op de eerste rij aan de nadarhekken staat. “Jammer dat de heren pas enkele uren later vertrekken, maar we blijven hier zeker plakken. Het is de eerste keer dat we naar de start in Deinze komen, maar we kennen de stad goed en we zullen ons even opwarmen in een van de café’s op de Markt. We gaan ook naar de aankomst in Nokere, dus we hebben nog een leuke dag voor de boeg.”

Sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze) liet al weten dat Danilith Nokere Koerse ook de komende vijf jaar zal starten in de Leiestad.