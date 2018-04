Cyriel en Joanna vieren platina huwelijk 17 april 2018

Cyriel De Waele (96) en Joanna De Wolf (97) uit Zeveren hebben hun zeventigste huwelijksverjaardag gevierd. Ze trouwden op 28 januari 1948, maar hun platina jubileum vierden ze liever thuis in plaats van in het stadhuis. Ze kregen bezoek van schepen van Burgerzaken Trees Van Hove (CD&V).





Het koppel woont nog thuis in de Vinktstraat te Zeveren. Ze hebben geen kinderen, maar hun neef en buurman Johan De Wolf zorgt ervoor dat ze niets tekort komen. "Beiden zijn nog in blakende gezondheid", zegt Trees Van Hove. "Joanna vertelde vele levensverhalen en zit vol optimisme en Cyriel, die vroeger de sleutel had van zaal Te Lande, leest nog iedere dag de krant."





(ASD)