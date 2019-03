Curieus Deinze en ex-cafébaas Kris Malego blazen nieuw leven in zaal De Pulle: “Dit is de perfecte locatie voor een optreden of feestje” Historische balzaal vormt op vrijdag 29 maart decor voor nieuw muziekevenement Curious Clues Anthony Statius

25 maart 2019

18u03 0 Deinze Zaal Voor ons Recht, in de volksmond De Pulle genoemd, is de laatste jaren wat in de vergetelheid geraakt. Daarom organiseren de socio-culturele vereniging Curieus Deinze-Nevele en de vzw De Pulle samen met ex-cafébaas Kris Malego op vrijdag 29 maart de muzikale avond Curious Clues try-out. “We willen de jeugd deze prachtige zaal leren kennen”, zegt initiatiefnemer Wouter De Schepper.

De historische balzaal van de socialistische beweging in de Stationsstraat (sinds de fusie met Nevele werd het adres gewijzigd naar de Tolpoortstraat) dateert van 1921 en was ooit de grootste zaal van Deinze en omstreken. “En toch weten vele - vooral jonge - Deinzenaren niet dat deze zaal bestaat”, zegt Wouter De Schepper, voorzitter van de Deinse socialisten en een van de initiatiefnemers van Curious Clues. “Dit volkshuis is de verborgen parel van de stationsbuurt, maar er wordt veel te weinig mee gedaan. Er zijn wel heel veel verenigingen actief, ik denk maar aan de vele dansnamiddagen, eetfestijnen, tentoonstellingen en filmvoorstellingen die worden georganiseerd. Maar het publiek veroudert en de instroom van de jeugd ontbreekt. Om een jong publiek te bereiken hadden we met Curieus het idee om op regelmatige basis fuiven en concerten te organiseren. Hiervoor hebben we de krachten gebundeld met Kris Malego, voormalig cafébaas van Clues aan het station.”

“Er wordt vaak gezegd dat er in Deinze weinig te doen is en aan die perceptie willen wij dringend iets veranderen”, zegt Kris Malego. “Wouter en ik geraakten aan de praat tijdens Clues Classics en daar ontstond het idee om De Pulle te gebruiken als uitvalsbasis voor een reeks evenementen. Voor de eerste editie van Curious Clues nodigen we de sixties coverband The Go Go Go’s uit en daarna is er een afterparty waarbij ik enkele plaatjes zal draaien. Het is de bedoeling dat we vier keer per jaar iets organiseren en we denken ook aan een thema rond jonge helden, waarbij we lokaal talent een podium willen geven. Het tweede evenement staat gepland op vrijdag 14 juni, maar later meer daarover. Op 3 en 4 mei is er een nieuwe editie van Clues Classics aan het Statieplein.”

“Het doel is dat de site een bruisende ontmoetingsplaats en cultuurcentrum kan worden in de stationsbuurt”, zegt Wouter. “Dat vereist dat we enerzijds een divers pakket aan activiteiten organiseren dat aanslaat bij een breder publiek en dat deze activiteiten anderzijds de nodige middelen genereren om toekomstige investeringen in de zaal mogelijk te maken.”

Curious Clues start vanaf 19 uur en kaarten kosten 5 euro. Het optreden begint om 20.30 uur. Meer info via de Facebookpagina Curious Clues tryout’.