Cultuurschok houdt ermee op GEBREK AAN OPVOLGING EN VRIJWILLIGERS DOET VERENIGING STOPPEN ANTHONY STATIUS

02u28 0 Foto Anthony Statius De bestuursleden van vzw Cultuurschok: Caroline Deconinck, Patricia Dhuyvetter, Ineke Poelaert, Benedikt Rogge, Bridi De Bruycker en Carine Clauwaert. Deinze De vzw Cultuurschok is niet meer. Met hun comedy-avonden, quizzen, optredens en ondergrondse oudejaarsavondfeestjes in AD Delhaize zetten de cultuurschokkers Deinze de voorbije twintig jaar op de kaart. "We vonden helaas geen opvolging en de vijver van vrijwilligers raakte stilaan uitgeput. De opbrengst van onze laatste activiteiten - tweemaal 1.000 euro - schenken we met alle plezier aan de toneelverenigingen Dotas Astene en de Grammense Klieke", zegt voorzitter Bridi De Bruycker.

Voor augustus 1997 was er weinig tot niets te beleven in Deinze. Toen een aantal jeugdvrienden waaronder Stijn Vercaemer en Steven Van De Putte hun cultuurvereniging uit de grond stampten, was er geen jeugdhuis en van een cultureel centrum was er nog geen sprake. Cultuurschok bracht hier snel verandering in en dat leverde hen tweemaal de stedelijke cultuurprijs op, in 2005 en in 2015.





Space X-fuif

"Ons verhaal begon met de Space X-fuif, al snel gevolgd door een bijzondere reeks feestjes waaronder Pop-Eyes, Gare de Nuit en Delhaize Deluxe, de oudejaarsavondfuif in de ondergrondse parking van Delhaize. Amper enkele uren nadat de laatste mensen hun kerstboodschappen hadden gedaan, konden wij met ons team de parking van Geert De Witte omtoveren tot een feestzaal waar tot 1.000 man kwam feesten. Een van de andere hoogtepunten was Zijspoor, het minifestival aan en in het station."





Nadat er in de jaren 90 een einde was gekomen aan de optredens in de Brielpoort, bracht Cultuurschok opnieuw muziek naar de Leiestad. Onder andere Eva De Roovere, Roland, Ronny Mosuse, Paul Michiels, Isabelle A en Raymond van het Groenwoud kwamen naar Deinze, maar ook lokaal talent kreeg een podium via Made Contest, Lazy Moon, Living Music en de cd-voorstelling van de Droge Geroosterde Notses. "We hebben ook comedy naar Deinze gebracht, iets wat hier praktisch nog niet bestond," zegt Bridi. "Menig comedy-talent zoals Kamagurka, Alex Agnew, Michael Van Peel, Freddy De Vadder en Jacques Vermeire kwamen naar hier op ons uitnodiging. Andere terugkerende activiteiten waren de Mastermindquiz en de Vintage Movie Day op unieke locaties zoals het oude stadhuis en bij garage Van den Poel. We hebben altijd kunnen rekenen op de medewerking van de stad, maar ook die van de handelaars en zelfstandigen die ons hebben gesponsord."





"Maar aan alle mooie verhalen komt een einde. Ons huidig bestuur ging tevergeefs op zoek naar opvolgers en ook vrijwilligers waren schaars. Daarom leggen wij de boeken neer", vertelt Bridi.





Schenking

"Maar om onze vereniging alle eer aan te doen, schenken we onze resterende gelden aan Dotas Astene en de Grammense Klieke, twee toneelgezelschappen uit Deinze. We zijn ervan overtuigd dat we met deze sponsoring een bijdrage leveren aan de verdere culturerele ontwikkeling van onze stad", besluit Bridi.