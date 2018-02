Cultuurdebat over fusie 16 februari 2018

De vzw Arscene organiseert naar aanleiding van haar achtste verjaardag een panelgesprek over de effecten van de fusie met Deinze op het lokaal cultuurbeleid. Het panelgesprek vindt plaats op zondag 18 februari vanaf 10.30 uur in cultuurhuis Arscene in de Reibroekstraat 37a. "Met dit panelgesprek willen we het thema cultuur voldoende hoog op de prioriteitenlijst krijgen tijdens de fusiegesprekken tussen Nevele en Deinze", klinkt het. Het publiek krijgt de gelegenheid vragen te stellen en informatie te krijgen over het cultuurbeleid vanaf 1 januari 2019. Het panel bestaat uit Stéphanie D'hose van het kabinet van minister van Cultuur Gatz, schepen Mia Pynaert uit Nevele en haar collega Rutger De Reu uit Deinze, Rebecca Van Rechem van cultuuroverleg Comeet (Meetjesland) en David Vanhee van POLS (Leiestreek). VRT-presentator Jan Hautekiet modereert. (GRG)