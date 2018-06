Computers en ramen Sint-Hendrikscollege vernield 19 juni 2018

02u36 0

Inbrekers hebben vrijdagnacht op zeer brutale wijze toegeslagen in het Sint-Hendrikscollege in de Oostkouterlaan in Deinze. De daders gingen niet alleen met zo'n 300 euro uit de dagelijkse kassa aan de haal, maar brachten ook heel wat vernielingen toe.





"Zo sloegen ze de raampjes naast de deuren van de klaslokalen stuk", zegt directrice Veronique Mesure. "Zo zijn er tien ramen gesneuveld. Ook zijn de computers die in de lokalen stonden vernield. De schade is echt zeer groot. Op zo'n grote schaal hebben we nog nooit vandalisme meegemaakt." Voorlopig is er geen spoor naar de daders. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom ze al die schade hebben toegebracht. "Dit weekend hebben we de klaslokalen al opgeruimd. De stukgeslagen ramen moeten nog hersteld worden. Gelukkig heeft dit vandalisme geen gevolgen voor de dagelijkse werking van de school. We hopen nu alleen dat de daders snel gevat worden."





Tips zijn altijd welkom bij de lokale politie Deinze-Zulte. (JEW)