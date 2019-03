Composthoop spontaan in brand gevlogen Wouter Spillebeen

01 maart 2019

14u51 0 Deinze In de Kouterlosstraat in Petegem-aan-de-Leie heeft de brandweer afgelopen donderdag rond 14.45 uur een composthoop moeten blussen.

De composthoop was spontaan beginnen branden en daarbij ontstond heel wat rook. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk vlot onder controle. Een paar afsluitingspanelen liepen wel geringe schade op. Ook het vat waar de compost in zat, is vernield. Er vielen geen gewonden.